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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه.. تفاصيل

أحمد سالم
أحمد سالم
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحيل احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك  عن منصبه".


وكشف الإعلامي خالد الغندور ثلاث صفقات جديدة في الزمالك من المنتخب الفلسطينى.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في حالة  انضمام  حامد حمدان للزمالك هيكون الفريق لديه  ٣ لاعبين من منتخب فلسطين الحبيبة و ده جزء من حب الشعب الفلسطيني لنادي الزمالك و اللي شاهدته بنفسي في  زيارة غزة سنة ٢٠٠٠ و تشجيعهم للزمالك رغم أننا كنا بنلاعب  المنتخب الفلسطيني".


وكتب تعليق اخر علي المنشور قائلاً :"ادم كايد و عدي الدباغ و حامد حمدان".


كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ .


وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة  ١١ مساء اليوم  للإنضمام لنادي الزمالك و هيلبس تيشرت الزمالك النايكي الجديد في تقديمته يوم الثلاثاء بإذن الله.

الإعلامي خالد الغندور رحيل احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك الزمالك الغندور إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ

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