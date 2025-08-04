رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحيل احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه".



وكشف الإعلامي خالد الغندور ثلاث صفقات جديدة في الزمالك من المنتخب الفلسطينى.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في حالة انضمام حامد حمدان للزمالك هيكون الفريق لديه ٣ لاعبين من منتخب فلسطين الحبيبة و ده جزء من حب الشعب الفلسطيني لنادي الزمالك و اللي شاهدته بنفسي في زيارة غزة سنة ٢٠٠٠ و تشجيعهم للزمالك رغم أننا كنا بنلاعب المنتخب الفلسطيني".



وكتب تعليق اخر علي المنشور قائلاً :"ادم كايد و عدي الدباغ و حامد حمدان".



كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ .



وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة ١١ مساء اليوم للإنضمام لنادي الزمالك و هيلبس تيشرت الزمالك النايكي الجديد في تقديمته يوم الثلاثاء بإذن الله.