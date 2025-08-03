حسام باولو: ارتداء قميص الزمالك شرف.. وأتوقع موسما مميزا لـ ناصر منسي

أكد حسام باولو، مهاجم الزمالك السابق، أن الانضمام للفريق الأبيض يُعد شرفًا لأي لاعب، مشيرًا إلى أن ارتداء القميص الأبيض يتطلب إدراكًا حقيقيًا لقيمته ومسؤولياته داخل وخارج الملعب.

وقال باولو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "أي لاعب ينضم لنادي الزمالك يجب أن يُدرك جيدًا قيمة القميص الأبيض.. هذا النادي لا يلعب إلا من أجل البطولات، وجماهيره لا تقبل إلا بالمنافسة على القمة دائمًا."

وتحدث هداف الدوري المصري السابق عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، قائلًا: "المباريات الودية مفيدة جدًا للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، والتجهيز الخططي للفترة المقبلة."

وأشاد باولو ، بصفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا:"الصفقات الجديدة مميزة للغاية، وأرى أنها ستُحدث الفارق مع الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة مع وجود جهاز فني يعرف ماذا يريد."

وعن رؤيته للدوري المصري في الموسم الجديد، علّق قائلًا:"الدوري سيكون صعبًا على كل الفرق، المنافسة قوية جدًا هذا الموسم، والزمالك مطالب بالتركيز من الجولة الأولى."

واختتم باولو حديثه بالتعبير عن ثقته في تألق المهاجم ناصر منسي، متوقعًا له موسمًا مميزًا:"ناصر منسي لاعب مجتهد ويستحق فرصة حقيقية، وأتوقع أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الزمالك، بل ويقود الهجوم بثبات."

كما أشار إلى إمكانية الاعتماد على خطة هجومية ثنائية، بقوله:"الزمالك يمتلك عناصر هجومية متنوعة، ومن الممكن اللعب برأسين حربة في بعض المباريات حسب مجريات اللعب والخصم."