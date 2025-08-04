محافظ جنوب سيناء: نعمل على تسهيل العملية الانتخابية وتحفيز المواطنين للمشاركة

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة استعدت جيدًا لتأمين سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت فعليًا منذ أكثر من 15 يومًا من خلال إصدار التعليمات التنظيمية ومراجعة المقار الانتخابية وتشكيل لجان تخصصية برئاسة رؤساء المدن للتأكد من جاهزية اللجان.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية آية شعيب في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد"، إن جنوب سيناء، كونها محافظة سياحية، تحرص على أن تظهر أمام الجميع، من مواطنين وأجانب، بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح أن المحافظة تضم 18 لجنة فرعية داخل 15 مقرًا انتخابيًا، موزعة على مختلف المدن، حيث تحتوي الطور، عاصمة المحافظة، على خمس لجان، وشرم الشيخ على ثلاث، فيما توجد لجان أخرى في دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين وغيرها.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شاركت في تأمين العملية الانتخابية، من حماية مدنية وإسعاف وخدمات طبية وتأمين صحي. وأشار إلى مساهمة المستثمرين والشركات السياحية بتوفير أتوبيسات وعربات لنقل الناخبين، إلى جانب سيارات المحافظة والمواصلات العامة، لتسهيل حركة المواطنين.

وتابع أن شباب التأمين الصحي أطلقوا مبادرة لتقديم خدمات طبية داخل اللجان، تشمل وجود فرق طبية وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص المحافظة على تيسير العملية الانتخابية وتحفيز المواطنين على المشاركة.