العاملون بالجامعة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

أدلى العاملون بجامعة الوادي الجديد بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التى بدأت اليوم الاثنين الرابع من اغسطس حتى غدا الثلاثاء الخامس من اغسطس 2025، حيث قام العاملون بالجامعة بالنزول أول أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية المخصصة لهم، وذلك لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع، لرفع الوعى السياسي والمشاركة في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وكان على رأس وفد الجامعة المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه قيادات الجامعة الذين تقدموا للإدلاء بأصواتهم حيث قام رئيس الجامعة بتشجيع العاملين علي المشاركة الإيجابية في إبداء الرأي.



كما أشاد رئيس الجامعة بأهمية الوقوف يداً بيد لمواجهة كل التحديات والصعوبات التى تحاك بمصر من الخارج والمرور بمصر إلى بر الأمان والإستقرار والتنمية التى تشهدها مصر والتنمية التى تشهدها محافظة الوادى الجديد.