سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «جائزة أفضل لاعب المقدرة بخمسين ألف دولار، التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، حصل عليها إمام عاشور».

وأضاف: «إمام عاشور، قرر توزيع الجائزة على جميع اللاعبين، وموقف إمام، هيخلي كل اللاعبين يركزوا مع الفريق».

وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة في مباراة الأهلي والزمالك، التي اقيمت مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض،في نهائي بطولة كأس مصر.

