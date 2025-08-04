بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

علق عبدالله بستنجي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على رحيله رسميا عن القلعة الحمراء، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية

وانتقال بستنجي إلى نادي زد في صفقة بيع نهائي، بداية من الموسم الجديد 2025-2026، لتنتهي مسيرته مع القلعة الحمراء عند هذا الحد.

وقال بستنجي في تصريحات خلال حوار تليفزيوني على قناة “أون سبورت”: “خرجت من النادي الأهلي رسميا بيع نهائي إلى نادي زد. طبعا الخروج من النادي الأهلي قرار صعب ومبيتاخدش بين يوم وليلة، لكن فرصتي في الأهلي حاليا مش أسهل حاجة، والموضوع صعب”.

وأضاف: “شوفت الخيارات المتاحة أمامي، وحسيت إن زد هو أفضل خيار، وبإذن الله يكون لي لقاء وعودة تاني إلى النادي الأهلي وجماهيره”.