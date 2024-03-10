موديست: فكرت في الاعتزال النهائي.. واللعب للأهلي فرصة من الله للعودة للحياة

علق أنتوني موديست، مهاجم فريق الأهلي، على فوز فريقه ببطولة كأس مصر 2023 على حساب الزمالك، وذلك في المباراة النهائي التي جمعت الفريقين في المملكة العربية السعودية.



وأعرب المهاجم الفرنسي عن سعادته بالفوز بلقب جديد مع الأهلي، ووجه رسالة مؤثرة للجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وذكر موديست في رسالته: «أشكر الله الذي اختبرني في العديد من المواقف الصعبة، لم أستطع أن أفهم لماذا كان الباب مغلقًا أمامي، رغم أنني اجتهدت وكنت أتدرب بقوة وبجدية»، مضيفًا: «لماذا مررت بالعديد من الصعاب والظلم خلال مسيرتي، ورغم أن هناك الكثير من الناس التي وقفت أمامي، لكنني أتمنى لهم السلام والسعادة».









وتابع موديست: «لقد منحتني يا الله فرصة جديدة للحياة، لقد جعلتني أعيد اكتشاف حبي للعمل والاجتهاد والانضباط، في سن كبيرة 35 عامًا، ربما كانت المناسبة للاعتزال النهائي».