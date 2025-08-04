محمد صلاح يوجه رسالة لشقيقته .. ورد غير متوقع منها



أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه رسالة طريفة وعفوية لشقيقته "رباب"، عبر خاصية التعليقات على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب صلاح تعليقًا على صورة نشرتها شقيقته:«بعتلك رسالة الصبح يا حبيبتي بطمن عليكي.. ممكن بس تردي عليها؟»



لكن رد شقيقته جاء بشكل ساخر، حيث أجابت:«لا مش هارد»، ما أثار موجة من التعليقات الطريفة بين المتابعين الذين تفاعلوا مع خفة ظل الثنائي.

وفي سياق متصل، يواصل محمد صلاح مشاركته في استعدادات فريق ليفربول للموسم الجديد، حيث زار برفقة بعثة الفريق معبد "إيكوين" الشهير في طوكيو، اليابان، ضمن الجولة الآسيوية للنادي.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

«إعداد جيد قبل الموسم، شكرًا للجميع في هونج كونج واليابان، كانت الزيارة إلى معبد إيكوين تجربة ملهمة».