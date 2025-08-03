أول تعليق من محمد صلاح على زيارته لــ معبد بوذي: تجربة ملهمة

علّق النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، على تحضيرات فريقه للموسم الجديد، ضمن جولته الآسيوية التي شملت اليابان وهونج كونج، وتحديدًا الزيارة التي قام بها الفريق إلى معبد "إيكوين" الخاص بالديانة البوذية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صباح الأحد:

«إعداد جيد قبل الموسم، شكرًا للجميع في هونج كونج واليابان، كانت الزيارة إلى معبد إيكوين تجربة ملهمة».

تأتي تصريحات صلاح بعد أن تعرّض لهجوم وانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في صور من داخل المعبد البوذي، رغم أن الزيارة جاءت ضمن البرنامج الرسمي للفريق ولم تتضمّن أي ممارسات دينية.

يُذكر أن جولة ليفربول الآسيوية تأتي ضمن خطة النادي للاستعداد للموسم الكروي 2024-2025، وخاض خلالها الفريق عددًا من اللقاءات الودية أمام فرق آسيوية وسط حضور جماهيري كبير.