كنا محظوظين بوجودك.. محمد صلاح يودع لويس دياز بعد انتقاله لبايرن ميونخ

ودع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي زميله بالفريق لويس دياز بعد انتقاله رسميًا لـ بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على إكس: “لقد تركت طاقتك وعزيمتك وشغفك في الملعب بصمة لن تُنسي، لقد كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول”.

وأضاف: “كان شرفًا أنا أن نشاركك جزءًا من رحلتك وقصة نجاحك. كزميل في الفريق، كنت جديرا بالثقة، كنت مصدر إلهام، وكصديق كنت أكثر من ذلك”.

وتابع: “لقد رأينا جميعا القوة التي تطلبها الأمر للصمود في الأوقات الصعبة خارج الملعب، ما مررت به كان سيحطمك أكثر، لكنك عدت قويًا وبذلت قصارى جهدك من أجل النادي”.

واختتم: “هذا النوع من الصمود يمثل قوة للآخرين ولا يستحق سوى الاحترام. أتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام”.