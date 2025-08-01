قميص ليفربول للموسم الجديد.. وظهور متألق لمحمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد للموسم المقبل، وخطف محمد صلاح نجم الفريق الأنظار في أحدث جلسة تصوير.

محمد صلاح

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي 2025-2026، والذي يٌصنف كأقوى دوري في العالم من حيث المنافسة.

ويفتتح فريق ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس بمواجهة بورنموث في تمام الساعة لثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحمل فريق ليفربول شعار الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد تصدره للترتيب.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

الجمعة 15 أغسطس

ليفربول vs بورنموث - الساعة 20:00

السبت 16 أغسطس

أستون فيلا vs نيوكاسل يونايتد- الساعة 12:30

برايتون vs فولهام

نوتنجهام فورست vs برينتفورد

سندرلاند vs وست هام يونايتد

توتنهام هوتسبير vs بيرنلي

وولفرهامبتون vs مانشستر سيتي- الساعة 17:30

الأحد 17 أغسطس

تشيلسي vs كريستال بالاس- الساعة 14:00

مانشستر يونايتد vs أرسنال - الساعة 16:30



