من بكرة .. إعلان عاجل للسكة الحديد بشأن هذه القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط ( إيتاي البارود – السادات ) والعكس.

تقرر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 8 / 2025 تشغيل قطار رقم 724 / 725 ( إيتاى البارود – السادات ) وقطار رقم 727 / 726 ( السادات / إيتاى البارود ) ، وتعمل جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية وطبقاً للجداول المرفقة .

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلبات المتكررة من المواطنين القاطنين والعاملين المستخدمين لهذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات معالي الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .