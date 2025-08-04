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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بحبك يا ريس.. عم محمد لصدى البلد: رجلي مبتورة وشاركت من أجل مصر

عم محمد
عم محمد
رامي المهدي

أدلى شخص مبتور القدم بصوته، داخل مدرسة علي بن أبي طالب في المرج وذلك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بحبك ياريس.. عم محمد لصدى البلد : رجلي مبتورة وشاركت من أجل مصر 

وقال عم محمد، أن إعاقته لم تمنعه عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والدولة تسير على الطريق الصحيح.

وعبر، عن سعادته في المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مطالبا الشباب المشاركة في الانتخابات لاستكمال العرس الديمقراطي، قائلا:" بنحبك يا سيسي ومصر هتفضل كبيرة".

شهدت لجنة مدرسة على بن أبي طالب بالمرج انتظامًا ملحوظًا في سير عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

توافد المواطنون على اللجنة في أجواء هادئة ومنظمة، وسط انتشار قوات التأمين وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما ساهم في تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات دون أية معوقات.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.


وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

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