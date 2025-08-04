الوزير: خطة لتوطين صناعة صاج السيارات وتوسيع التصنيع المحلي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي الحديد وممثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها وزارة الصناعة لدعم خطة الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعتا الحديد والصلب وصناعة السيارات، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الحديد والصلب لما تمثله من قاعدة رئيسية للعديد من الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن توطين صناعة صاج السيارات يُعد أولوية خلال المرحلة الحالية لما له من دور في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكوّن المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة بصدد صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات، تقوم على عنصرين رئيسيين هما: الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية بما يضمن مناخًا جاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، والتركيز على المكونات والإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا مع توظيف العنصر البشري المؤهل، وذلك وفق جدول زمني واضح ومحدد. وأضاف أن توطين صناعة صاج السيارات هو بداية حقيقية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في مكونات السيارات وفتح المجال أمام شراكات صناعية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية لبعض مكونات السيارات يتم تصديرها بالفعل للأسواق الخارجية، وهو ما يعكس جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية، مؤكدًا وجود فرص واعدة لتوطين مكونات أساسية جديدة مثل الإطارات والزجاج وصاج السيارات. وأوضح أن الوزارة تعمل على استغلال هذه الفرص عبر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم استدامة النشاط الصناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض كبار مصنعي الحديد آراءهم ومقترحاتهم بشأن إمكانية توفير خامات الصاج لتلبية احتياجات صناعة السيارات، ومرونة تشكيله بما يتوافق مع متطلبات أنواع المركبات المختلفة. كما تناولت المناقشات متطلبات التصميم والمواصفات الفنية، إلى جانب نسب الإنتاج المستهدفة في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات. وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن عقد اجتماع موسع مرتقب مع مصنّعي المركبات والصناعات المغذية لها، لبحث مواءمة قدرات الإنتاج المحلي من الصاج مع المواصفات الفنية لمصنعي السيارات، موجهاً بتعزيز التنسيق بين منتجي الحديد وشركات تجميع السيارات والصناعات المغذية لضمان تكامل سلاسل الإمداد وتسريع خطوات التوطين.

وأكد الوزير أن توطين صناعة صاج السيارات يمثل نقلة نوعية في مسار تعميق المكون المحلي، ويسهم في تعزيز جدوى الحوافز المقدمة لصناعة السيارات في مصر وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار سلاسل التوريد. وأوضح أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين الصناعيين في السوق المصري وتدعم قدرة المصانع على الالتزام ببرامج الإنتاج والتصدير.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الحديد ومصنّعو السيارات بتوجهات وزارة الصناعة وخطة التحرك نحو توطين صناعة صاج السيارات، مؤكدين أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية للدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز فرص التصدير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعة السيارات ومكوناتها.