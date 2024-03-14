محمد يوسف يعلق على أزمة كولر وكهربا.. شاهد

كشف الكابتن محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن رأيه في أزمة اللاعب محمود كهربا مع كولر المدير الفني للأهلي.

وقال خلال لقائه مع الأعلامي أحمد شوبير: “كهربا ماشي بخطى ثابتة مع كولر خاصة بعد دفع الغرامة، واعتقد هو رقم واحد عنده كرأس حربة”.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .