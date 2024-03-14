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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 4 رمضان.. عقد النبي أول لواء لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

صدى البلد

حدث فى 4 رمضان .. شهر رمضان فضّله الله على سائر السَّنَة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ" [البقرة: 185]، وميز الله تعالى هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره؛ فقال: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185]، وشهد اليوم الرابع من رمضان عديد من الأحدث نبرز أهمها..

أحداث 4 رمضان 

فى 1 هـ عام 623 ميلادية، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أوّلَ لواء لحمزة بن عبد المطلب «سيَّدِ الشهداء» على رأس ثلاثين رجلًا من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.

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حدث فى 4 رمضان 

فى 660 هـ انتصر الظاهر بيبرس على الفرنجة فى أنطاكية، وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية فى مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة خمسة وسبعين عامًا، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون فى داخلها فى مثل هذا اليوم.

فى عام 414 هـ عام 1023ميلادية، اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم، بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة ثلاثة أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة عليهم.

نجاح السلطان العثماني، سليمان باشا القانوني، في الرابع من رمضان 927 هـ الموافق 8 من أغسطس 1521، في فتح مدينة "بلجراد"، التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441 م و1456م و1492م.

وأعلنت الدولة العثمانية في 4 من رمضان 1073هـ الموافق 12 من إبريل 1663م، الحرب على ألمانيا بعد 56 عامًا من معاهدة سيتفاتورو، التي أوقفت الحرب السابقة بين الجانبين، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.

وفي مثل هذا اليوم 4 من رمضان 1264هـ الموافق 4 أغسطس 1847م، ذكرى مولد الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني.

حدث في 4 رمضان أحداث 4 رمضان

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