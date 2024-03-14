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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيب أحمد رفعت يكشف تطورات حالته الصحية خلال الـ48 ساعة الماضية

أحمد رفعت
أحمد رفعت

تعرض لاعب فيوتشر والاتحاد السكندري، أحمد رفعت، يوم الإثنين الماضي بالأسبوع ال15 لبطولة الدوري الممتاز فى اللحظات الأخيرة لمباراة فريقة، لأزمة صحية مغشيا عليه وتوقف عضلة القلب.

من جانبه كشف الدكتور عماد حمدي الطبيب المعالج، للاعب أحمد رفعت عن   آخر تطورات الحالة الصحية له.

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ماذا عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ 

وصرح الطبيب المعالج هاتفيًا لقناة أون تايم سبورتس قائلًا: “إن هناك تحسنا كبيرا فى حالة اللاعب خلال ال48 ساعة الماضية، بالرغم من أن وظائف الكلى لم تستجب بالشكل المطلوب حتى الآن”.

وأكد الطبيب المعالج أن "الفحوصات التي تم إجراؤها للاعب جاءت سلبية ولم تكشف عن تناوله أدوية تسبب في حدوث الأزمة القلبية".

وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا فى حالة اللاعب أحمد رفعت في الساعات الماضية والأمور مستقرة و أن درجة وعيه أصبحت أفضل، وبدئت تعود بشكل تدريجي.

ولفت الانتباه إلى ضغط الدم، بالنسبة للاعب أحمد رفعت، بأنه لم يحدث به أي من الاضطرابات، فى عضلة القلب والأمور تعتبر مستقرة خلال ال48 ساعة الماضية .

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