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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمريكا ترد على تهديدات بوتين "النووية".. تامر حسني يدافع عن نفسه..شوبير يكشف كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت| حدث ليلا

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:


أمريكا وأوروبا ودول عربية: لا بديل للطرق البرية لتوصيل المساعدات إلى غزة
أصدرت الولايات المتحدة وقبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، الخميس، أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع.


الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 14 مارس،  على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وسيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فبارد على الأنحاء كافة.

 

إعلام فلسطيني: الطائرات الإسرائيلية تشن أحزمة نارية على مناطق شرق خان يونس
قالت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، إن الطائرات الإسرائيلية تشن أحزمة نارية على مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.


تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة
وقع الفنان تامر حسني في فخ التريند، حيث تعرّض لهجوم عنيف مع أول أيام الشهر الفضيل، بعد عرض الإعلان الذي يقدّمه لصالح إحدى شركات المنتجات الغذائية، التي يقاطعها كثيرون بسبب دعمها للكيان الصهيوني، رغم أنه أعلن في وقت سابق عن توقف نشاطه الفني لدعم الشعب الفلسطيني.

 

فرج عامر: أهم صفقتين للزمالك من ناشئي الأهلي
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن أهم صفقتين للزمالك في يناير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

المخ لم يتأثر... شوبير يكشف كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


مكالمة عاجلة بين كـولـر وحسام حسن لهذا السبب
كشف الاعلامي محمد فاروق تفاصيل  مكالمة كولر مع حسام حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


لمقاومة رائحة الفم .. هل يجوز غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، إنه يجوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس والخطرات الشيطانية.

 

أمريكا ترد على تهديدات بوتين "النووية"
قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية الجديدة لم تسفر عن أي تعديل في الوضع النووي بالولايات المتحدة.

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