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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 14 مارس،  على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وسيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فبارد على الأنحاء كافة.

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الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون ، الخميس، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوقعت هيئة الأرصاد أيضًا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد بدءًا من مساء الأحد المقبل الموافق 17 مارس. وتتابع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، وسوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة التنبؤ وجودته.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 25 12
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 24 13
دمنهور 23 12
وادى النطرون 24 13
كفر الشيخ 23 12
المنصورة 24 13
الزقازيق 24 13
شبين الكوم 23 12
طنطا 22 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 12
العريش 22 10
رفح 21 10
رأس سدر 28 13
نخل 26 10
كاترين 22 08
الطور 27 15
طابا 26 14
شرم الشيخ 31 16
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 11
السلوم 20 11
سيوة 22 12
رأس غارب 27 16
الغردقة 29 16
سفاجا 28 15
مرسى علم 30 16
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 26 12
بني سويف 26 12
المنيا 28 10
أسيوط 29 11
سوهاج 31 12
قنا 33 14
الأقصر 34 15
أسوان 36 16
الوادى الجديد 32 12
أبوسمبل 34 16

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية حالة الطقس

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