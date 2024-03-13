الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لإرتفاع قيم درجات الحرارة، واستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية ووجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تكون ما بين ال27 و ال28 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الأجواء حارة فى معظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتي جنوبها.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يكون هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة حلال فترة الليل، يكون ملحوظ أكثر فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء بها باردة فى معظم المحافظات.