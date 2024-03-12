تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد. وتتابع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن كثب الحالة الجوية المرتقبة.

حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على مناطق من شمال وجنوب البلاد، اعتبارا من مساء الأحد المقبل.







وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنها سوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

أما عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي.. فهو طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

بالإضافة إلى شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

الارصاد

الارصاد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، غدا الأربعاء، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 13 مارس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الإدارية 28 13

6 أكتوبر 28 13

بنهــــا 27 14

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 24 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 28 13

السويس 27 14

العريش 27 9

رفح 26 9

رأس سدر 26 14

نخل 25 12

كاترين 21 8

الطور 27 14

طابا 26 16

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 20 12

السلوم 21 13

سيوة 26 14

رأس غارب 27 17

الغردقة 28 18

سفاجا 28 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 19

حلايب 26 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 13

قنا 33 15

الأقصر 35 15

أسوان 36 19

الوادي الجديد 33 13

أبوسمبل 35 20