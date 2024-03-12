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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الأربعاء" طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الغربية.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 14
العاصمة الإدارية 28 13
6 أكتوبر 28 13
بنهــــا 27 14 
دمنهور 26 17
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 26 15 
الزقازيق 27 16 
شبين الكوم 27 16
طنطا 26 15
دمياط 24 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 28 13
السويس 27 14
العريش 27 9
رفح 26 9
رأس سدر 26 14
نخل 25 12 
كاترين 21 8
الطور 27 14
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 20 12
السلوم 21 13
سيوة 26 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 28 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبو رماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 28 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 33 15 
الأقصر 35 15
أسوان 36 19
الوادي الجديد 33 13
أبوسمبل 35 20

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 38 24
المدينة المنورة 36 22 
الرياض 28 16
المنامة 24 18
أبوظبى 26 18
الدوحة 26 14
الكويت 26 13
دمشق 23 9
بيروت 22 16
عمان 23 10
القدس 23 8
غزة 21 14
بغداد 25 12
مسقط 27 21
صنعاء 25 12
الخرطوم 43 27
طرابلس 19 13
تونس 19 8
الجزائر 17 9
الرباط 19 12
نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 3
إسطنبول 16 9
إسلام آباد 20 9
نيودلهى 30 17 
جاكرتا 30 25
بكين 19 3
كوالالمبور 35 24
طوكيو 13 2 
أثينا 18 8
روما 18 6
باريس 15 6
مدريد 18 8
برلين 13 7
لندن 15 9
مونتريال 6 2
موسكو 3 9-
نيويورك 20 11
واشنطن 22 7
أديس أبابا 25 13

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