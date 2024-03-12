أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. سعر انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. وآخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو اليوم، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



طقس صيفي.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا فى قيم درجات الحرارة بحوالي من أربع إلى خمس درجات، مشيرة إلى أن اليوم وغدا هو ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة.



الحرارة تسجل 39.. تحذير من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم والغد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.



مبلغ خرافي| ليفربول يحدد سعر انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

حدد نادي ليفربول سعر بيع اللاعب محمد صلاح نجم الفريق وهو 100 مليون يورو، وذلك طبقًا لتقرير حديث لموقع “football insider”.



انطلاق أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل ، عن انطلاق أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى قطاع غزة .



"عمري ما كان عندي واحد".. لبلبة تحقق أمنية طفولتها |شاهد

ظهرت الفنانة لبلبة وهي تشتري فانوس احتفالًا بشهر رمضان المبارك، وقالت عبر الفيديو إنها لم يكن لديها واحد في صغرها.



في عيد الفطر.. حقيقة ظهور جورجينا بمسلسل سعودي

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان “حقيقة ظهور جورجينا فى مسلسل سعودي مع النجم عبد الله السدحان”.

مستمر حتى 21 مارس.. تفاصيل الأوكازيون الشتوي وأسعار الملابس

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن التاجر الذي يتلاعب في أسعار السلع خلال فترة الأوكازيون، بيعرض نفسه لعقوبات كبيرة، متابعة: الفترة الماضية شهدت عدم استقرار لأسعار الخامات والاكسسوارات.



بأسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل معرض خير مزارعنا لأهالينا

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الإقبال على المعارض التي تنظمها الوزارة لتوفير المنتجات والسلع كبير وواضح، في ثاني أيام رمضان.



ابعد عني أنا صايم.. أسباب العصبية والانفعال في رمضان

كشفت الدكتورة سمر كشك، استشاري الطب النفسي، سبب العصبية في الصيام والانفعال خلال شهر رمضان.



طفرة غير مسبوقة| خبير: استحداث قطار بدورين لتقليل الضغط وزيادة عدد الركاب

قال عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن هناك قطارا جديدا سيدخل الخدمة مكونًا من طابقين، فهو من ضمن القطار الكهربائي السريع.

