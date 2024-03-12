الحرارة تسجل 39.. تحذير من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم والغد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تشهد اختلاف كبير في درجات الحرارة بين فترة النهار والليل، متابعة: قيم درجات الحرارة بين فترة النهار والليل تتجاوز ال15 درجة مئوية.



وأضافت الفترة الحالية ستشهد تذبذب كبير في درجات الحرارة لكونها فترة انتقالية، متابعة: فصل الشتاء لم ينتهي رسميا حتى الآن.

واسترسلت: فصل الشتاء سينتهي بحلول 20 مارس، ولذلك مازلنا مستمرين في ارتداء الملابس الشتوية طوال شهر مارس.



وأكملت:" مفيش ملابس صيفية في الفترة الحالية"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم 28 درجة و35 درجة في محافظات الصعيد.

ونوهت بأن ذروة درجات الحرارة اليوم وغداً، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة.