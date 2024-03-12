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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس صيفي.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا فى قيم درجات الحرارة بحوالي من أربع إلى خمس درجات، مشيرة إلى أن اليوم وغدا هو ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي خمس إلى ست درجات، موضحة أن العظمي على القاهرة الكبري نهارا تصل إلى 28 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء حارة فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الجنوبية من جنوب الصعيد، والعظمى على الأقصر وأسوان تصل إلى 35 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع دخولنا فى فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء فترة الليل تظل أجواء باردة فى معظم المحافظات، خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، محذرة بين فارق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى

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