سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

ترددت الشائعات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تم تقديم عروض مغرية من بعض الأندية الكبيرة، ورغم تأكيد إدارة ليفربول على رغبتها في الاحتفاظ بصلاح، إلا أن هذا لم يمنع انتشار الشائعات والتكهنات حول مصيره.

