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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

محمد صلاح
محمد صلاح

ترددت الشائعات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تم تقديم عروض مغرية من بعض الأندية الكبيرة، ورغم تأكيد إدارة ليفربول على رغبتها في الاحتفاظ بصلاح، إلا أن هذا لم يمنع انتشار الشائعات والتكهنات حول مصيره.
 

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سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

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