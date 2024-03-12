وضع ليفربول على قمة الدوري.. يورجن كلوب يتغزل في أداء محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على وضع الريدز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بأسلوب إيجابي عن الفريق وأثنى على محمد صلاح وأسلوب لعبه.



وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "آرسنال يعيش حالة مذهلة، في آخر 5 أو 6 مباريات شاهدتها لهم".

وتابع: "لقد لعبوا تقريبًا بنفس التشكيل وإن غاب جابرييل مارتينيلي يلعب لياندرو تروسارد، وهذا أمر جيد أيضًا".



وأضاف: "يجب علينا فقط أن نقاتل لنكون هناك في الصدارة".

وعن محمد صلاح ومشاركته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، صرح: "أعتقد أنه قدم أول تمريرة إلى دياز ليضعه أمام المرمى. هذه هي الجودة التي يمتلكها لكن لم نتمكن من استغلال مو بشكل صحيح".



وتابع: "سوبوسلاي قاتل من أجل نفسه كان متشوقًا للعب ويريد التواجد في الملعب بشدة".

وواصل: "أود أن أرى التعليقات عندما اكتشفوا التشكيل وأن كوناتي لا يستطيع اللعب وأن جاريل كوانساه سيلعب ضد إيرلينج هالاند كيف يرى الناس هذا الموقف، إنه أمر استثنائي".

وأكمل: "كونور برادلي وهارفي إليوت بعمر 20 عامًا ولعبوا في 8 مراكز. لقد قدما مباراة رائعة وبالطبع الآخرين أيضًا، خاصة ما فعله ماك أليستر وإيندو وفان دايك".