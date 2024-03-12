لماذا أثار تقرير "هور" غضب البيت الأبيض رغم عدم إدانته لـ بايدن؟

يدلي اليوم في العاشرة بالتوقيت الشرقي (أمريكا) المحامي الخاص روبرت هور بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب حول تحقيقه في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وثائق سرية، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع أن يواجه هور استجوابات شرسة من الحزبين بشأن قراره عدم توجيه اتهامات لبايدن واصفًا إياه بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة".

وحول رد فعل البيت الأبيض، فقد هاجم بقوة تقرير هور.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "نوضح مرة أخرى أن نتيجة التحقيق تقول بعدم وجود قضية بالأساس . تضمن التقرير مئات الصفحات التي أظهرت أنه لا توجد قضية يمكن رفعها".

وطلب الجمهوريون في مجلس النواب، بقيادة رئيسهم جيم جوردان من ولاية أوهايو، من وزارة العدل تسليم النص الكامل والتسجيلات للمقابلة التي أجراها هور مع بايدن والتي استمرت خمس ساعات.

وعين المدعي العام ميريك جارلاند هور مستشارا خاصا، وكان سابقًا المدعي العام الأمريكي لميريلاند خلال إدارة ترامب.

ويأتي ظهور هور المرتقب بعد أسابيع من نشر تقرير مثير للجدل حول تحقيقه في تعامل بايدن مع مواد سرية. وقرر المستشار الخاص عدم توجيه اتهامات.