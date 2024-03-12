عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا أثار تقرير "هور" غضب البيت الأبيض رغم عدم إدانته لـ بايدن؟

روبورت هور
روبورت هور

يدلي اليوم في العاشرة بالتوقيت الشرقي (أمريكا) المحامي الخاص روبرت هور بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب حول تحقيقه في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وثائق سرية، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
ومن المتوقع أن يواجه هور استجوابات شرسة من الحزبين بشأن قراره عدم توجيه اتهامات لبايدن واصفًا إياه بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة".

وحول رد فعل البيت الأبيض، فقد هاجم بقوة تقرير هور.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "نوضح مرة أخرى أن نتيجة التحقيق تقول بعدم وجود قضية بالأساس . تضمن التقرير مئات الصفحات التي أظهرت أنه لا توجد قضية يمكن رفعها".

وطلب الجمهوريون في مجلس النواب، بقيادة رئيسهم جيم جوردان من ولاية أوهايو، من وزارة العدل تسليم النص الكامل والتسجيلات للمقابلة التي أجراها هور مع بايدن والتي استمرت خمس ساعات.

وعين المدعي العام ميريك جارلاند هور مستشارا خاصا، وكان سابقًا المدعي العام الأمريكي لميريلاند خلال إدارة ترامب.

ويأتي ظهور هور المرتقب بعد أسابيع من نشر تقرير مثير للجدل حول تحقيقه في تعامل بايدن مع مواد سرية. وقرر المستشار الخاص عدم توجيه اتهامات.

المحامي الخاص روبرت هور النواب الرئيس الأمريكي جو بايدن وثائق سرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة الكونفدرالية تعلن موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قمع الحريات.. الجامعة العبرية توقف بروفيسورة عن العمل لانتقادها الإبادة

الصحف الكويتية|مجلس الوزراء : كشف أي قضية فساد يتم ضبطها.. اتصال بين السيسي ومشعل الأحمد.. شكري يحذر من تداعيات توسع الصراع فى المنطقة

مسئول أمريكي يدلي بشهادة مهمة حول وثائق بايدن السرية أمام الكونجرس

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

مسار تصادمي.. كيف ستعاقب الإدارة الأمريكية نتنياهو إذا خرق خطها الأحمر

الاتحاد الأوروبي يضغط على الاحتلال لمنع أي عملية عسكرية في رفح

صندوق الاستثمارات السعودي ينتظر أرباحا بقيمة 20 مليار دولار

العثور على موظف في «بوينج» ميتًا بشكل غامض.. وتدقيق مع الشركة

ترشيحاتنا

رضا حجازي يتفقد ديوان وزارة التعليم.. ويقدم التهنئة للعاملين بحلول شهر رمضان

بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام

1.2 مليون يورو و400 ألف دولار .. سقوط أكبر تاجر عملة بدمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ