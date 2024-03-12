عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اندلاع حريق داخل مستشفي قيد الإنشاء في بغداد

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حريقا اندلع  داخل المستشفى الالماني قيد الانشاء في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد .

كان حريقا ضخما اندلع في وقت سابق بمركز الكاميرات التابع لقيادة شرطة واسط في ساحة العامل بمدينة الكوت العراقية.

وفي وقت سابق أفادت  وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق كبير بمصفاة نفط على طريق أربيل - كركوك في البلاد.

كان مصدر أمني بمحافظة ذي قار، في وقت سابق، أفادت  بإندلاع حريق "كبير" في مقر إحدى الشركات الصينية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حريقا كبيرا اندلع داخل 4 كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصينية التي تنفذ ما يسمى بـ(مشروع المدارس الصينية) في المحافظة".

ولفت المصدر الي أن  الحريق لم غ اسبابه لغاية الآن، إلا التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاعه بسبب تماس كهربائي نتيجَة الأمطار التي سقطت على المحافظة ".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر بإستثناء المادية منها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة الكونفدرالية تعلن موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رضا حجازي يتفقد ديوان وزارة التعليم.. ويقدم التهنئة للعاملين بحلول شهر رمضان

بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام

1.2 مليون يورو و400 ألف دولار .. سقوط أكبر تاجر عملة بدمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ