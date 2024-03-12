طفرة غير مسبوقة| خبير: استحداث قطار بدورين لتقليل الضغط وزيادة عدد الركاب

قال عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن هناك قطارا جديدا سيدخل الخدمة مكونًا من طابقين، فهو من ضمن القطار الكهربائي السريع.

وأضاف عبدالله أبو خضرة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن القطار الكهربائي السريع سيكون لديه 4 خطوط، بإجمالي 2250 كيلو متر، مما سيساهم في زيادة قدرة السكك الحديدية.



واسترسل: إجمالي الأفراد التي يتم انتقالهم يوميا ما يقارب من 4 ونصف مليون راكب، إضافة إلى نقل البضائع.



وأوضح أن القطار ذو الطابقين يستهدف تقليل الضغط على القطارات وزيادة عدد الركاب، مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة.