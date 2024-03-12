تخفيفا عن الصائمين.. السكة الحديد تتيح حجز التذاكر من المنزل وتوجه رسالة مهمة للركاب

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب، بضرورة التأكد من وجود التذكرة معهم قبل استقلال القطار من جميع المحطات، حتى ولو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر، وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول؛ لعدم تعرضهم للغرامة المقررة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، خاصة في شهر رمضان الكريم، وهي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال الآتي:

موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home,

التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فورى – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بـ820 ألف نقطة بيع وذلك لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وأكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوما، كما تتيح الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.