بأسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل معرض خير مزارعنا لأهالينا

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الإقبال على المعارض التي تنظمها الوزارة لتوفير المنتجات والسلع كبير وواضح، في ثاني أيام رمضان.

واضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا منتشر في كل أنحاء الجمهورية، بإجمالي 274 منفذا ثابتا و33 متحركا.

وأوضح ان المعرض يستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وبسعر أقل من الخارج.

وشدد على أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين منذ بداية اليوم، حيث يتم عرض أكثر من 200 سلعة، بتخفيضات تصل إلى 20 و50%.

ولفت إلى أن المعرض يضم كافة انواع السلع، التي تهم المواطن، بجودة عالية.