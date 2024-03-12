في عيد الفطر.. حقيقة ظهور جورجينا بمسلسل سعودي

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان “حقيقة ظهور جورجينا فى مسلسل سعودي مع النجم عبد الله السدحان”.

ووفقا للتقرير، من قبل بداية رمضان وبدأ كل الفنانين والممثلين يروجون لأعمالهم الدرامية، وفجأة تفاجأ الكل بصورة تم تداولها بشكل واسع، ثم نشرها الممثل السعودي عبد الله السدحان، وهي بوستر مسلسله "أضرار زواج المسيار"، وعليه لوجو به صورة لجورجينا، حبيبة اللاعب رونالدو.

وكتب السدحان تحت هذا البوستر: "قريبا فى عيد الفطر.. كل عام وأنتم بخير".

ووفقا لـ “العربية”، فإن هذا الأمر ليس أكثر من مزحة، وزوجته أكدت فى ستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر.

