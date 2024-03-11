جورجينا تبرز رشاقتها في أحدث ظهور من داخل الجيم

تحرص جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث إطلالاتها.

وتألقت جورجينا في الفيديو بميران قاسي من داخل الجيم أبرز رشاقتها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير 2023، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.