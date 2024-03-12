ابعد عني أنا صايم.. أسباب العصبية والانفعال في رمضان

كشفت الدكتورة سمر كشك، استشاري الطب النفسي، سبب العصبية في الصيام والانفعال خلال شهر رمضان.

وقالت: إن السبب يرجع لإضطراب العادات التي يقوم بها الشخص وتغيير نظام نومه المعتاد أو اختلاف إطار النوم الطبيعي، خاصة لمن يقوم بالاستيقاظ مبكرا.

وأضافت استشاري الطب النفسي، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “كل تلك الأشياء تؤثر على الجهاز العصبي للشخص خاصة بالأسبوع الأول فى رمضان”.

وتابعت استشاري الطب النفسي: “شهر رمضان معمول من أجل تنقية كل ما تم القيام به خلال عام كامل من عادات”.