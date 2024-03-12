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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبلغ خرافي| ليفربول يحدد سعر انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

حدد نادي ليفربول سعر بيع اللاعب محمد صلاح نجم الفريق وهو 100 مليون يورو، وذلك طبقًا لتقرير حديث لموقع “football insider”.
 

وأفاد التقرير بأن النادي حدد سعر بيع اللاعب محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما بات على استعداد لرحيل محمد صلاح، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

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 مشروطًا برفضه تجديد عقده

وقلل ليفربول مطالبه بشأن بيع “صلاح” لكن رحيله سيكون مشروطًا برفضه تجديد عقده الذي ينتهي في يوينو 2025، وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي  طوال فترة الميركاتو الصيفية الماضية وخاصة عبر بوابة نادي اتحاد جدة.

ولعب محمد صلاح هذا الموسم 30 مباراة وسجل لفريقه 19 هدفًا وصنع 10 أخرى.
 

 

محمد صلاح الدوري السعودي ليفربول صلاح توك شو صدى البلد

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