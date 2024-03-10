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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تُعلن مفاجأة حوّل طقس الـ3 أيام الأولى في رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في أول أيام شهر رمضان المبارك، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

 

فيما قالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إن غدًا مع البداية الفلكية لشهر رمضان الكريم ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدًا 25 درجة مئوية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ 28 و29 درجة مئوية، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار ومائلة للبرودة خلال فترة الليل.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الارتفاعات متوقع استمرارها مدار هذا الأسبوع، والشبورة المائية هي الظاهرة المصاحبة لاستقرار الأحوال الجوية، لذلك يجب القيادة بهدوء تام، مؤكدة عدم تخفيف الملابس خلال فترة الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
 

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طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي دافئ في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

 

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ويعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترة الليل، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

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