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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل 3 أوقات لاستجابة الدعاء في رمضان.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي، أحد مشايخ الأزهر الشريف، عن أفضل الأوقات لـ الدعاء في شهر رمضان المبارك والأدعية المستحبة، قائلًا إن الدعاء من عبادات شهر رمضان وكما قال النبي الكريم (ص) إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
 

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أفضل أوقات الدعاء

وأضاف “عبد الراضي” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد"، المذاع عبر فضائية ”تن"، اليوم الأحد، أن أفضل أوقات الدعاء وقت الإفطار وبعده وفي قيام الليل وفي ليلة القدر.
 

وأشار إلى أن الرسول (ص) أوصى بهذا الدعاء في ليلة القدر: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا"، لافتًا إلى أن خير الدعاء ما كان عامًا ويشمل جميع المسلمين.

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