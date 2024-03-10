تبدأ من 40 ألف جنيه.. تفاصيل عمرة رمضان وكيفية التسجيل فيها

كشف إيهاب المهدي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، تفاصيل عمرة رمضان لعام 2024 وكيفية التسجيل فيها، قائلًا إن السوق المصرية من أقوى الأسواق على مستوى العالم في عمرة رمضان.



عمرة رمضان تبدأ من 40 ألف جنيه

وأضاف “المهدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن شركات السياحة تهتم في هذه الفترة بتقديم العروض، حيث تبدأ عروض عمرة رمضان من 40 ألف جنيه وأقل، ويتوقف ذلك على مستوى الفندق ومدى قربه من الحرم.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن العميل عند اختياره برنامج العمرة يجب أن يتأكد أن شركة السياحة مسجلة على نظام وزارة السياحة، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى “بوابة العمرة المصرية”، والتي تشمل الشركات التي يحق لها تنظيم العمرة في جمهورية مصر العربية.