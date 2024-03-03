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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر.. أعرف أسعار عمرة رمضان .. تفاصيل

عمرة
عمرة

يسعي الكثيرون إلي أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر  الراحة والمال.

و أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.

تفاصيل تأشيرة المرور

تذكرتك تأشيرتك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها حيث تتيح تأشيرة المرور  أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.

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ويسعي الكثير من المواطنين إلي أداء عمرة رمضان خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل حيث عمرة رمضان قد يصل سعرها إلي حوالى 27 ألف جنيها وذلك لمدة 4 أيام.

البرنامج الأول للعمرة 


من المقرر أن يبدأ البرنامج الأول ل عمرة رمضان ، بدايةً من يوم 22 شعبان ويستمر إلى يوم 6 رمضان 1445، أي لمدة 14 يومًا.

وتتضمن أسعار العمرة ما يلي

- تبلغ أسعار عمرة رمضان، غرفة ثنائي، نحو 75.000 جنيه.

- فيما تسجل أسعار عمرة رمضان غرفة ثلاثي نحو 65.000 جنيه.

- وعن سعر عمرة رمضان، غرفة رباعي، فتبلغ نحو 56.000 جنيه.


برنامج عمرة رمضان 2024

وفيما يخص البرنامج الثاني لـ عمرة رمضان 2024، يشمل من يوم 4 حتى 18 رمضان 2024، حيث يستغرق 14 يومًا، وتبلغ سعر الغرفة الرباعي أو الخماسي وفقًأ للبرنامج الثاني نحو 38.500 جنيهًا.

البرنامج الثالث لـ عمرة رمضان 2024

وفيما يخص البرنامج الثالث ل عمرة رمضان 2024، فإنه يبدء من يوم 15 رمضان ويستمر حتى 7 شوال، حيث يعد البرنامج الأطول ويستمر لمدة 22 يومًا، ويبلغ سعر هذا البرنامج نحو 43.500 جنيه للغرفة الرباعي أو الخماسي.

المستندات المطلوبة ل عمرة رمضان

 
وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على عمرة رمضان، تتضمن ما يلي :-

- يلزم تقديم تصريح السفر من جهة العمل.

- كما يجب تقديم تصريح سفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

- يلزم تقديم يجب أن يكون جواز السفر متبقى فيه فترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر.

- يتم تقديم عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء للذكور بدون ارتداء النظارات، وتكون صور السيدات بالحجاب.

- يجب على المسافر إحضار صور شهادة ميلاد الأطفال الأقل من 6 سنوات، وأن يكون الطفل قد أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال.

- إستخراج شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي مرسل معها إيصال سداد للكبار وتكون الشهادة مختومة بختم الدولة.

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