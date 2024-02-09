وزير الشباب والرياضة يسلم جوائز الفائزين برحلة عمرة ماراثون زايد الخيري

سلم اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، جوائز الفائزين برحلة عمرة سباق ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنه، والتي بلغت ٢٠٠ رحلة عمرة مقدمة من اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري، وذلك بحضور ممثلي الهلال الاحمر الاماراتي، ومسئولي شركة السياحة و قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في عام 2001 ، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذات طابعاً إنسانياً وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذي احتضنته مصر في ٨ نسخ.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر الي الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري و هيئة الهلال الاحمر الاماراتي علي جهدهم المبذول لانجاح الماراثون.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدور التنموى الكبير لماراثون زايد الخيري حيث تم تخصيص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات على تنظيم الماراثون عام تلو الأخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشوده تنموية ورياضية حتى بات تقليداً ينتظره أبناء مصر كل عام .

كما قدم الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح الماراثون وتنظيمه بصورة عظيمة فى أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بالشرق الأوسط ومصر "العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيراً إلى الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الماراثون يؤكد حرص سيادته على نشر الرياضة والتوسع فى المشروعات التنموية المشتركة مع الدول الشقيقة.

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