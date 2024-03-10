رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي دافئ في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، محذرة من تخفيف الملابس، خاصة خلال فترة الليل، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ويعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترة الليل، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.