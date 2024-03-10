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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل وضع العطر وتذوق الطعام من مبطلات الصيام؟ أزهري يجيب

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي، أحد مشايخ الأزهر الشريف، عن مبطلات الصيام في رمضان، قائلًا إن الحقن الشرجية وقطرة الأنف من مبطلات الصيام، لكن الحقن الوريدية والعضلية لا تفطر.
 

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أفعال ليست من مبطلات الصيام

وأضاف “عبد الراضي”، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هناك بعض الأشياء يتوهم البعض أنها تفطر ولكن هذا غير صحيح، مثل وضع العطر وتذوق الطعام دون أن يتم ابتلاعه، مشيرًا إلى أن الألفاظ السيئة “الشتائم” لا تفطر ولكنها تنقص من أجر الصيام.

 

وأوضح أن الصيام فرض على الإنسان كي يتخلق ويتقي ربه، مؤكدًا أهمية صلة الرحم وعلى الإنسان ألا يترك حظه منها خلال هذا الشهر الكريم.

مبطلات الصيام الصيام الازهر الشريف رمضان توك شو صدى البلد

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