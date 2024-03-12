مستمر حتى 21 مارس.. تفاصيل الأوكازيون الشتوي وأسعار الملابس

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن التاجر الذي يتلاعب في أسعار السلع خلال فترة الأوكازيون، بيعرض نفسه لعقوبات كبيرة، متابعة: الفترة الماضية شهدت عدم استقرار لأسعار الخامات والاكسسوارات.

وأضافت سماح هيكل، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الموسم الماضي شهدت ارتفاعاً واضحا في أسعار الملابس، نتيجة عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد، مشددة على أنه تم انتاج الملابس الصيفية الجديدة بسعر متوسط.



وأكملت: نسبة الربح في الملابس أصبحت بسيطة ومنخفضة مقارنة بالأسعار الماضية، مشددة على أن الأسعار ستشهد استقرارا خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن الأوكازيون الشتوي امتدت حتى 21 مارس، بتخفيضات تتخطى ال70%، متابعة: الموسم الشتوي انتهى ونحن نستعد لموسم الصيف.