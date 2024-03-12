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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام رمضان

صدى البلد

 كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد عن حالة الطقس في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك شبورة مائية تتكون في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 29 15
بنهــــا 28 17
دمنهور 28 17
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 28 17
الزقازيق 28 17
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 16
دمياط 24 15
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 26 14
رفح 26 14
رأس سدر 26 15
نخل 24 12
كاترين 21 8
الطور 25 15
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 21 12
السلوم 24 13
سيوة 25 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبو رماد 28 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 29 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 32 15
الأقصر 33 16
أسوان 35 19
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 35 19

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