الأرصاد تحذر: غدا ذروة الموجة الحارة والعظمى تسجل 37 درجة

تشهد حالة الطقس، خلال هذا الأسبوع، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهر الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس، استمرار لنشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة

وبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد، فإن ذروة الموجة الحارة يكون غدا الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة وعلى الصعيد 37 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من بداية الأسبوع القادم، سوف تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا، وسط وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.