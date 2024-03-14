عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وأوروبا ودول عربية: لا بديل للطرق البرية لتوصيل المساعدات إلى غزة

صدى البلد

أصدرت الولايات المتحدة وقبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، الخميس، أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع.

وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المشاورات الوزارية لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهماً للممر البحري الذي يجري العمل على إنشائه.

وذكر أن مسؤولين كباراً سيبحثون إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري لإيصال المساعدات إلى غزة، وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستمراره.

وتابع: "الوزراء أكدوا أن الممر البحري يمكن وينبغي أن يكون جزءاً من جهود مستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة بما في ذلك زيادة الطرق البرية ومواصلة عمليات الإنزال الجوي".

وشدد البيان على ضرورة فتح إسرائيل معابر إضافية لإيصال مزيد من المساعدات لغزة بما في ذلك شمال القطاع.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

محمد شبانة يعلق على تجاهل جهاز منتخب مصر استدعاء لاعبي الزمالك

مفاجأة.. نجم المغرب يتصدر قائمة المرشحين للعودة مجددا للنادي الأهلي

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

ترشيحاتنا

فرج عامر يفتح النار على كولر لهذا السبب

أمريكا وأوروبا ودول عربية: لا بديل للطرق البرية لتوصيل المساعدات إلى غزة

دعاء اليوم الرابع من رمضان مستجاب.. ماذا كان يقول النبي؟

اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.. تفاصيل

محمد شبانة يعلق على تجاهل جهاز منتخب مصر استدعاء لاعبي الزمالك

بعد 30 عامًا.. استعادة سيارة سباق مسروقة| لن تصدق حالتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

بعد 30 عامًا.. استعادة سيارة سباق مسروقة| لن تصدق حالتها

بمريلة المطبخ.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ