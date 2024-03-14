المخ لم يتأثر... شوبير يكشف كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : المخ لم يتأثر" .. خااااص .. شوبير يكشف كواليس مكالمته مع طبيب أحمد رفعت ويكشف تفاصيل حالته الصحية.



وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الأن داخل المستشفى.

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".