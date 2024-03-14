الحبس والغرامة لمن يزاول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص.. تفاصيل

أقر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات رادعة لكل من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بالمخالفة دون الحصول على ترخيص.

ونصَّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.



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ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.