رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة ويؤكد جاهزية المعامل

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية الزراعة؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانضباط كامل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.

وشهدت الجولة متابعة امتحان مادة “فسيولوجي الحشرات” لطلاب الفرقة الثالثة بقسم وقاية النبات، والذي يؤديه 75 طالبًا وطالبة، حيث تم التأكد من انتظام اللجان، وتطبيق ضوابط حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان والمعامل، بما يسهم في تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات بصورة مستقرة ومنظمة.

وتُعقد الامتحانات داخل 5 معامل مجهزة بالكلية، وسط جاهزية كاملة للمعامل من حيث التجهيزات الفنية والإمكانات اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتور حمدي محمود الشرباصي، والدكتورة كريمان محمود، وذلك في إطار الحرص على انتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم الأكاديمي والتنظيمي للطلاب.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة أهمية المتابعة المستمرة للجان الامتحانية، والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، مع سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة قد تواجه الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم داخل الكلية، وحرص إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن سير الامتحانات بكفاءة وانتظام.